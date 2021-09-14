На Байкале предложили построить курорт за 161 миллиард рублей

На берегу озера Байкал на месте бывшего комбината может появиться город-курорт мирового уровня стоимостью 161 миллиард рублей. Об этом сообщил РБК, изучив презентацию проекта от ВЭБ.

Местом возможного курорта отметили город Байкальск на юге водоёма. Указанный бюджет должен пойти на строительство "высококлассного международного курорта", демонтаж и рекультивацию закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, инженерные коммуникации, жилую застройку и не только. На проекты из действующих госпрограмм могут выделить 54 миллиарда из 161.

В планах также отмечена замена 138 000 м2 аварийного жилья на малоэтажные многоквартирные дома с деревянными несущими конструкциями. Общая площадь жилого фонда увеличится с 579 500 м2 до 830 000 м2 к 2030-му и 944 000 м2 к 2040 году.

"На данный момент под некоторые проекты есть частные инвесторы. Это живой процесс, который не останавливается и будет длиться на протяжении всего периода реализации. Работа по уточнению [параметров проекта] продолжается, параметры и частных, и государственных инвестиций меняются", — рассказал представитель "Байкал. Центра".