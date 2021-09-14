Путин потребовал на фоне социальной газификации не забывать про плановую

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства не оставлять без внимания плановое подключение россиян к газу на фоне программы социальной газификации и не допустить монополизации при установлении расценок на эту услугу в регионах.

"Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию. И обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы", — сказал Путин в ходе совещания с правительством и представителями "Единой России".

В рамках рабочей встречи вице-премьер Александр Новак доложил, что с момента старта программы социальной газификации к газу было подключено уже более девяти тысяч домовладений по всей стране. Он также добавил, что была создана единая система сбора заявок на участие в программе.

"Каждый гражданин, проживающий в пункте, где есть газ, может подать заявку, и газ будет доведён до него бесплатно. Потенциал — более трёх миллионов домов в более чем 36 тысячах населённых пунктах", — рассказал Новак.