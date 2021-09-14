Путин потребовал на фоне социальной газификации не забывать про плановую
За три месяца с момента старта соцпрограммы к газу было подключено более девяти тысяч домовладений.
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Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства не оставлять без внимания плановое подключение россиян к газу на фоне программы социальной газификации и не допустить монополизации при установлении расценок на эту услугу в регионах.
"Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию. И обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы", — сказал Путин в ходе совещания с правительством и представителями "Единой России".
В рамках рабочей встречи вице-премьер Александр Новак доложил, что с момента старта программы социальной газификации к газу было подключено уже более девяти тысяч домовладений по всей стране. Он также добавил, что была создана единая система сбора заявок на участие в программе.
"Каждый гражданин, проживающий в пункте, где есть газ, может подать заявку, и газ будет доведён до него бесплатно. Потенциал — более трёх миллионов домов в более чем 36 тысячах населённых пунктах", — рассказал Новак.
Ранее, ещё в своём Послании Федеральному собранию, Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан.
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