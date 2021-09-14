За дело берутся настоящие профи: По следу сбежавшей из багажа дворняжки Евы пустили служебных собак
Сотрудники аэропорта Домодедово пошли ещё на одну хитрость и решили приманить беглянку с помощью её любимых вкусняшек.
Фото © LIFE
В аэропорту Домодедово продолжается настоящая спецоперация по розыску дворняжки Евы, пропавшей из багажа одной из пассажирок. Как сообщили Лайфу в пресс-службе воздушной гавани, область поиска была сужена на основе записей с камер видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники аэропорта решили пойти на хитрость и выяснили у хозяйки, какие лакомства предпочитает её питомица. Вкусняшки оставят в точках прикорма.
К поиску Евы подключили и самых компетентных в этом деле специалистов — собак кинологической службы. Хорошие "мальчики" и "девочки" внимательно обследовали переноску и находившуюся в ней пелёнку, чтобы взять след.
Всем сотрудникам аэродромной службы была направлена фотоориентировка на беглянку, а к поисковой группе уже подключилась родственница хозяйки животного.
Ранее Лайф писал, что в Домодедово третьи сутки не могут найти пропавшую из багажа собаку. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. На поиски Евы была брошена оперативная группа.
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