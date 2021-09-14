В аэропорту Домодедово продолжается настоящая спецоперация по розыску дворняжки Евы, пропавшей из багажа одной из пассажирок. Как сообщили Лайфу в пресс-службе воздушной гавани, область поиска была сужена на основе записей с камер видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники аэропорта решили пойти на хитрость и выяснили у хозяйки, какие лакомства предпочитает её питомица. Вкусняшки оставят в точках прикорма.

К поиску Евы подключили и самых компетентных в этом деле специалистов — собак кинологической службы. Хорошие "мальчики" и "девочки" внимательно обследовали переноску и находившуюся в ней пелёнку, чтобы взять след.

Всем сотрудникам аэродромной службы была направлена фотоориентировка на беглянку, а к поисковой группе уже подключилась родственница хозяйки животного.