Лайф публикует видео с места схода ледника на Домбае, в результате которого погибла туристка
Ещё две женщины получили серьёзные травмы: у одной пострадавшей подозревают перелом позвоночника, другая повредила ноги.
Тургруппа попала под ледник на Домбае. Видео © LIFE
Одной из туристок, которая пострадала при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии, вероятно, потребуется ампутация ноги. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Всего в туристической группе было шесть женщин. Инцидент произошёл в тот момент, когда четверо из них фотографировались на фоне ледника. В результате одна женщина погибла, две получили серьёзные травмы. По данным источника, у одной пострадавшей медики подозревают перелом позвоночника, другая повредила ноги. Собеседник Лайфа не исключил, что врачам придётся произвести ампутацию одной из конечностей. Также туристки, скорее всего, получили обморожение, так как упали в холодную воду.
Источник уточнил, что спасатели пока не прибыли на место, решается вопрос о направлении вертолёта из Сочи.
Напомним, инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров. В группу входили туристы из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края.
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