Лайф публикует видео с места схода ледника на Домбае, в результате которого погибла туристка

Одной из туристок, которая пострадала при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии, вероятно, потребуется ампутация ноги. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Всего в туристической группе было шесть женщин. Инцидент произошёл в тот момент, когда четверо из них фотографировались на фоне ледника. В результате одна женщина погибла, две получили серьёзные травмы. По данным источника, у одной пострадавшей медики подозревают перелом позвоночника, другая повредила ноги. Собеседник Лайфа не исключил, что врачам придётся произвести ампутацию одной из конечностей. Также туристки, скорее всего, получили обморожение, так как упали в холодную воду.