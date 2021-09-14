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Лайф публикует видео с места схода ледника на Домбае, в результате которого погибла туристка

Ещё две женщины получили серьёзные травмы: у одной пострадавшей подозревают перелом позвоночника, другая повредила ноги.

14 сентября, 13:57

Тургруппа попала под ледник на Домбае. Видео © LIFE

Одной из туристок, которая пострадала при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии, вероятно, потребуется ампутация ноги. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Всего в туристической группе было шесть женщин. Инцидент произошёл в тот момент, когда четверо из них фотографировались на фоне ледника. В результате одна женщина погибла, две получили серьёзные травмы. По данным источника, у одной пострадавшей медики подозревают перелом позвоночника, другая повредила ноги. Собеседник Лайфа не исключил, что врачам придётся произвести ампутацию одной из конечностей. Также туристки, скорее всего, получили обморожение, так как упали в холодную воду.

Источник уточнил, что спасатели пока не прибыли на место, решается вопрос о направлении вертолёта из Сочи.

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Напомним, инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров. В группу входили туристы из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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