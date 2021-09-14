Милонов призвал запретить концерты Моргенштерна в России по примеру Украины

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал российских чиновников запретить концерты Моргенштерна, как уже сделали на Украине, запретив рэперу въезд в страну. По мнению парламентария, те кто разрешает туры певца, — враги страны и народа.

"Любой нормальный ответственный государственный служащий просто обязан сделать всё, чтобы рот этого человека перед микрофоном не раскрывался, только у себя в туалете пусть поёт. И то — с хорошей звукоизоляцией. И я не как власти Украины настроен, а как депутат России и отец. Считаю, что не должны допустить этого уродства", — заявил Милонов Лайфу.

Напомним, ранее СБУ предупредила о недопуске Моргенштерна на Украину под любой фамилией. Рэпера внесли в чёрный список на основании лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ". Теперь в списке обе фамилии рэпера — Валеев и Моргенштерн.

Адвокат артиста Сергей Жорин прокомментировал запрет киевских властей, отметив, что это решение они пока не обсуждали, однако если Моргенштерн даст поручение обжаловать запрет тура на Украине, то он предоставит ему помощь.