Задержанный по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом не признаёт вину

Дезинсектор, который был задержан по делу об отравлении семьи арбузом, не признаёт свою вину. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов.

В данный момент сотрудник, проводивший обеззараживание в магазине "Магнит", где пострадавшие купили арбуз, находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Он рассказал, что в компании работал полгода, до этого трудился водителем-экспедитором. По словам члена комиссии, у мужчины нет сменной одежды и в камере он сидит в рабочем комбинезоне, в котором его задержали после допроса в СК.

"В ИВС он помещён в двухместную камеру, жалоб на условия содержания и состояние здоровья у него пока нет, но он говорит, что никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не бывал в ИВС и находится в замешательстве", — рассказал Иванов RT.