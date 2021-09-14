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Задержанный по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом не признаёт вину

Он сообщил, что работодатель не предоставил ему адвоката. 15 сентября суд изберёт для задержанного меру пресечения.

14 сентября, 13:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Дезинсектор, который был задержан по делу об отравлении семьи арбузом, не признаёт свою вину. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов.

В данный момент сотрудник, проводивший обеззараживание в магазине "Магнит", где пострадавшие купили арбуз, находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Он рассказал, что в компании работал полгода, до этого трудился водителем-экспедитором. По словам члена комиссии, у мужчины нет сменной одежды и в камере он сидит в рабочем комбинезоне, в котором его задержали после допроса в СК.

"В ИВС он помещён в двухместную камеру, жалоб на условия содержания и состояние здоровья у него пока нет, но он говорит, что никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не бывал в ИВС и находится в замешательстве", — рассказал Иванов RT.

15 сентября суд изберёт для задержанного меру пресечения. В данный момент его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За данное правонарушение грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщил дезинсектор, работодатель не предоставил ему адвоката.

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Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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