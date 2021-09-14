Задержанный по делу о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом не признаёт вину
Он сообщил, что работодатель не предоставил ему адвоката. 15 сентября суд изберёт для задержанного меру пресечения.
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Дезинсектор, который был задержан по делу об отравлении семьи арбузом, не признаёт свою вину. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов.
В данный момент сотрудник, проводивший обеззараживание в магазине "Магнит", где пострадавшие купили арбуз, находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Он рассказал, что в компании работал полгода, до этого трудился водителем-экспедитором. По словам члена комиссии, у мужчины нет сменной одежды и в камере он сидит в рабочем комбинезоне, в котором его задержали после допроса в СК.
"В ИВС он помещён в двухместную камеру, жалоб на условия содержания и состояние здоровья у него пока нет, но он говорит, что никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не бывал в ИВС и находится в замешательстве", — рассказал Иванов RT.
15 сентября суд изберёт для задержанного меру пресечения. В данный момент его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За данное правонарушение грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщил дезинсектор, работодатель не предоставил ему адвоката.
Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравилась, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.
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