Памфилова сообщила о "тотальной" системе видеонаблюдения за голосованием на выборах

Глава ЦИК уточнила, что оно будет осуществляться в режиме онлайн в течение трёх суток, но в Сеть транслироваться не будет.

Памфилова рассказала о новой системе слежения за голосованием. Видео © LIFE

В Центризбиркоме заявили о создании новой — тотальной системы слежения за голосованием на избирательных участках. Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, видеокамерами будут охвачены 96% площадок.

"У нас фактически сейчас тотальное видеонаблюдение. Практически 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации, на которых могут проголосовать от 96 до 98 потенциальных избирателей", — уточнила она.

Памфилова добавила, что видеонаблюдение будет осуществляться в режиме онлайн в течение трёх суток. Однако транслироваться в Сеть голосование не будет по многим причинам, отсматривать видеозаписи смогут только участники избирательного процесса.