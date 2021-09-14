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Жириновский чуть не лишился штанов во время выступления на теледебатах

Представитель политика, однако, попытался это опровергнуть. Он пояснил в беседе с Лайфом, что в случившемся виноват участник съёмочного процесса.

14 сентября, 13:24

Неожиданный конфуз постиг главу ЛДПР Владимира Жириновского на предвыборных теледебатах в эфире "ТВ Центр". Во время выступления из-за трибуны у политика начали сползать брюки, это произошло на моменте, когда Жириновский назвал президента страны и премьер-министра коммунистами.

"Путин — коммунист, Мишустин — коммунист. Все губернаторы — они коммунисты", — сказал политик, и начал отчаянно подтягивать вверх брюки.

Однако пресс-секретарь лидера ЛДПР опроверг произошедшее и заверил Лайф, что у Жириновского "просто соскользнул ремень".

"Это просто специальный ремень, который надевается со звуковыми блоками. И он соскользнул, потому что его плохо закрепил звуковой оператор, а Владимир Вольфович его поправил. Вот и всё. Это был специальный отдельный ремень, а не штаны", — уточнил он.

Ранее Лайф сообщал, что Жириновский по-барски приехал на предвыборный слёт ЛДПР — на тройке лошадей. В какой-то момент ему даже пришлось попросить активистов не махать флагами, потому что кони испугались и несколько раз останавливались.

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Авторы
Ирина Фальке
Ирина Фальке

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