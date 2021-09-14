Денис Проценко: Перезагрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров

Целый ряд предложений по перезагрузке системы здравоохранения был собран при подготовке народной программы "Единой России". Об этом во вторник заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на совещании президента Владимира Путина с правительством и членами партии власти. Ключевое звено изменений — реализация программы медицинской реабилитации, запустить которую глава государства поручил на съезде единороссов.

"Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на неё не пойдут. Особое внимание отдалённым регионам и доступности медпомощи в них. Ещё очень важный аспект — медкадры. В том числе в селе. У нас есть работающие программы, такие как "Земский доктор", но они тоже требуют изменений. Нужно удерживать врачей в селе, ввести для них дополнительную мотивацию. Уверен, это поможет сделать эту работу престижной", — подчеркнул Проценко.