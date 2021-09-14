Денис Проценко: Перезагрузка системы здравоохранения затронет подготовку кадров
Врач, который входит в пятёрку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, рассказал, как изменится сфера медицины благодаря "Народной программе".
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Целый ряд предложений по перезагрузке системы здравоохранения был собран при подготовке народной программы "Единой России". Об этом во вторник заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на совещании президента Владимира Путина с правительством и членами партии власти. Ключевое звено изменений — реализация программы медицинской реабилитации, запустить которую глава государства поручил на съезде единороссов.
"Чтобы реабилитация заработала, должна быть реализована программа диспансеризации. Это должна быть программа быстрых процессов. Иначе люди на неё не пойдут. Особое внимание отдалённым регионам и доступности медпомощи в них. Ещё очень важный аспект — медкадры. В том числе в селе. У нас есть работающие программы, такие как "Земский доктор", но они тоже требуют изменений. Нужно удерживать врачей в селе, ввести для них дополнительную мотивацию. Уверен, это поможет сделать эту работу престижной", — подчеркнул Проценко.
Напомним, что 24 августа состоялся второй этап съезда "Единой России", на котором была утверждена предвыборная партийная программа. Она оказалась "народной", а её соавторами стали жители всех регионов страны. Итоговый документ состоит из двух разделов — "Благополучие человека" и "Сильная Россия". Первый посвящён повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание отдаётся институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтёрам и молодёжным объединениям. Второй блок направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.
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