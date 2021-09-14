Собянин вдвое увеличил размер матпомощи ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Ветераны-москвичи в этом году к очередной годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой (30 сентября 1941 года) получат по 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, уточнив, что их получателями станут порядка четырёх тысяч человек.

"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — сказали в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что традиционную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны столицы: награждённые медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения.