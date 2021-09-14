Аксёнов рассказал, где построят "крымскую Анталью"

Глава Крыма Сергей Аксёнов поделился планами строительства на полуострове нового курортного города. По его словам, он будет располагаться в Сакском районе и рассчитан на 50 тысяч жителей.

"Это и проживание, и отдых во время курортного сезона. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас ведутся расчёты", — проанонсировал он на заседании Совета министров Республики Крым.

Местные журналисты уже сравнили будущий город-курорт с турецкой Антальей. В нём будут построены как гостиничные объекты, так и жильё на продажу, по большей части апартаменты. Всего планируется создание порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.

Аксенов подчеркнул, что недостатка в воде и других ресурсах у жителей и гостей нового города не будет.