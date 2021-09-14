НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Аксёнов рассказал, где построят "крымскую Анталью"

По словам главы Крыма, недостатка в воде и других ресурсах у жителей и гостей нового города точно не будет.

14 сентября, 13:42

Фото © Pexels

Глава Крыма Сергей Аксёнов поделился планами строительства на полуострове нового курортного города. По его словам, он будет располагаться в Сакском районе и рассчитан на 50 тысяч жителей.

"Это и проживание, и отдых во время курортного сезона. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас ведутся расчёты", — проанонсировал он на заседании Совета министров Республики Крым.

Местные журналисты уже сравнили будущий город-курорт с турецкой Антальей. В нём будут построены как гостиничные объекты, так и жильё на продажу, по большей части апартаменты. Всего планируется создание порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.

Аксенов подчеркнул, что недостатка в воде и других ресурсах у жителей и гостей нового города не будет.

В Крыму рассказали о пагубном влиянии миллионов туристов на полуостров

В Крыму рассказали о пагубном влиянии миллионов туристов на полуостров

Ранее стало известно, что количество желающих отдохнуть в Крыму по итогам 2021 года, согласно предварительным подсчётам, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек. Осенью полуостров примет уже семь миллионов туристов.

Напомним, что Сергей Шойгу тоже предложил построить пять крупных городов, но уже в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Аксёнов уверен, что заказчики диверсии на газопроводе в Крыму будут наказаны

8 сентября, 18:33

Учёные выявили связь между количеством аутоантител и тяжёлой формой ковида

сегодня в 15:02
adult

Ведущая решила избраться в конгресс, но не помогло даже видео с её откровенными танцами в колготках

сегодня в 15:05

Матч "Спартака" и "Легии" смогут посетить до 13 тысяч зрителей

сегодня в 14:55

Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму

сегодня в 14:52

Новости партнеров

Layer 1