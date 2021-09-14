Аксёнов рассказал, где построят "крымскую Анталью"
По словам главы Крыма, недостатка в воде и других ресурсах у жителей и гостей нового города точно не будет.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов поделился планами строительства на полуострове нового курортного города. По его словам, он будет располагаться в Сакском районе и рассчитан на 50 тысяч жителей.
"Это и проживание, и отдых во время курортного сезона. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас ведутся расчёты", — проанонсировал он на заседании Совета министров Республики Крым.
Местные журналисты уже сравнили будущий город-курорт с турецкой Антальей. В нём будут построены как гостиничные объекты, так и жильё на продажу, по большей части апартаменты. Всего планируется создание порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.
Аксенов подчеркнул, что недостатка в воде и других ресурсах у жителей и гостей нового города не будет.
Ранее стало известно, что количество желающих отдохнуть в Крыму по итогам 2021 года, согласно предварительным подсчётам, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек. Осенью полуостров примет уже семь миллионов туристов.
Напомним, что Сергей Шойгу тоже предложил построить пять крупных городов, но уже в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
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