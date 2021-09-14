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Голикова сообщила, что поставки школьных автобусов в регионы РФ завершат к декабрю

Более 2700 из 4187 машин уже были переданы учебным заведениям в рамках замены автопарка.

14 сентября, 13:47

Голикова: К декабрю завершатся поставки школьных автобусов в регионы РФ. Видео © LIFE

Поставки новых школьных автобусов в российские регионы по поручению президента РФ Владимира Путина будут завершены к 1 декабря этого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

"Для того чтобы дети, которые проживают в сельской местности, могли комфортно добираться до школ, в рамках исполнения вашего поручения об обновлении парка школьных автобусов в регионы в этом году предусмотрена поставка 4187 школьных автобусов. Сейчас уже поставлено чуть более 2,7 тысячи, до 1 декабря 2021 года поставка будет завершена", — сказала Голикова.

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Напомним, в Госдуме ранее предложили заменить трудовых мигрантов школьниками, которые закончили девятый класс и не собираются идти учиться дальше.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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