Голикова сообщила, что поставки школьных автобусов в регионы РФ завершат к декабрю

Поставки новых школьных автобусов в российские регионы по поручению президента РФ Владимира Путина будут завершены к 1 декабря этого года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина и руководством партии "Единая Россия".

"Для того чтобы дети, которые проживают в сельской местности, могли комфортно добираться до школ, в рамках исполнения вашего поручения об обновлении парка школьных автобусов в регионы в этом году предусмотрена поставка 4187 школьных автобусов. Сейчас уже поставлено чуть более 2,7 тысячи, до 1 декабря 2021 года поставка будет завершена", — сказала Голикова.