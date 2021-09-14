Лайф выяснил подробности задержания героя мема "про Мурада из такси"

Задержали героя мема про Мурада. Фото © Соцсети

В Махачкале задержали Исрапила Рамазанова, который известен пользователям Сети как "Мурад из такси". Мужчина стал мемом после того, как кинул таксиста на деньги, не оплатив заказ. Ролик инцидента водитель опубликовал в "Ютубе", видео набрало уже больше девяти миллионов просмотров, а истории обманщика разобрали на цитаты.

Из источника Лайфу стало известно, что интернет-"героя" задержали 13 сентября в Советском районе за то, что он справлял нужду в неположенном месте. На него оформили протокол за мелкое хулиганство и отпустили. Ролик с задержанным появился в Сети. Там Исрапил, как и в случае с таксистом, обещает приехать через час и что-то перекинуть сотрудникам полиции.

Источник также сообщил, что Рамазанов был судим. В 2009 году его приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы по статье "Изнасилование" и "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".