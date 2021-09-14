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Хуснуллин анонсировал строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске

Проекты будут реализованы за счёт инфраструктурных кредитов. В рамках лимита, установленного для каждого региона, уже одобрено десять заявок на 90 миллиардов рублей.

14 сентября, 14:14

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кабмин вместе с "Единой Россией" приняли ряд знаковых решений по региональному развитию. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства и представителями партии власти. Реализовать многие из них предполагается с помощью инфраструктурных кредитов, а пойдут эти деньги в том числе на строительство подземки.

"Уже приняты решения по таким объектам, как метро в Нижнем Новгороде и Челябинске, дорабатывается проект метро в Красноярске, модернизация очистных сооружений в Краснодарском крае, готова заявка на строительство Северного широтного хода на Ямале", — перечислил Хуснуллин.

В рамках лимита, установленного для каждого региона, уже одобрено десять заявок на 90 миллиардов рублей, добавил вице-премьер. Ещё несколько заявок почти на 500 миллиардов находятся на рассмотрении.

Путин оценил инвестиции в инфраструктуру регионов к концу 2024 года в 500 млрд рублей

Путин оценил инвестиции в инфраструктуру регионов к концу 2024 года в 500 млрд рублей

Напомним, формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить в качестве займа.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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