Хуснуллин анонсировал строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске

Кабмин вместе с "Единой Россией" приняли ряд знаковых решений по региональному развитию. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства и представителями партии власти. Реализовать многие из них предполагается с помощью инфраструктурных кредитов, а пойдут эти деньги в том числе на строительство подземки.

"Уже приняты решения по таким объектам, как метро в Нижнем Новгороде и Челябинске, дорабатывается проект метро в Красноярске, модернизация очистных сооружений в Краснодарском крае, готова заявка на строительство Северного широтного хода на Ямале", — перечислил Хуснуллин.