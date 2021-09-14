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На Ставрополье более 70 человек эвакуировали из детсада с приступами кашля

Детей осмотрели медики, никаких жалоб на здоровье у них не было. Угарный газ не обнаружен.

14 сентября, 14:22

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

В Минеральных Водах более 70 детей и взрослых эвакуировали из местного детского сада. Об этом сообщает ТАСС.

"В детском саду в Минеральных Водах у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, эвакуировано 57 детей и 14 взрослых. Происшествие зафиксировано на первом этаже трёхэтажного здания", — информировал собеседник агентства в оперативных службах.

В помещениях детсада не обнаружено утечки угарного газа. Газовых труб на территории нет, поскольку здание подключено к центральной системе отопления.

"Дети были осмотрены сразу же медиками, ни у кого из них жалоб не было. В здании у них был приступ кашля, но после того, как их вывели, они были осмотрены медиками, жалоб на здоровье у них не было", — рассказали в пресс-службе Администрации Минеральных Вод.

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А в конце августа в Чите временно закрыли детсад № 68 после того, как там выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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