На Ставрополье более 70 человек эвакуировали из детсада с приступами кашля
Детей осмотрели медики, никаких жалоб на здоровье у них не было. Угарный газ не обнаружен.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
В Минеральных Водах более 70 детей и взрослых эвакуировали из местного детского сада. Об этом сообщает ТАСС.
"В детском саду в Минеральных Водах у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, эвакуировано 57 детей и 14 взрослых. Происшествие зафиксировано на первом этаже трёхэтажного здания", — информировал собеседник агентства в оперативных службах.
В помещениях детсада не обнаружено утечки угарного газа. Газовых труб на территории нет, поскольку здание подключено к центральной системе отопления.
"Дети были осмотрены сразу же медиками, ни у кого из них жалоб не было. В здании у них был приступ кашля, но после того, как их вывели, они были осмотрены медиками, жалоб на здоровье у них не было", — рассказали в пресс-службе Администрации Минеральных Вод.
А в конце августа в Чите временно закрыли детсад № 68 после того, как там выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников.
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