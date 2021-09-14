Турчак сообщил, что "Единая Россия" будет работать над народной программой и после выборов

Народная программа "Единой России" не будет остановлена после выборов, депутаты будут ежегодно отчитываться о её реализации. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства и представителями ЕР.

"Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции "Единой России" особая роль и особая ответственность", — сказал Турчак.

По словам секретаря Генсовета партии, депутаты "Единой России" станут ежегодно отчитываться о реализации народной программы и дополнять её новыми идеями. Он выразил надежду, что вместе с правительством им удастся воплотить в жизнь всё задуманное.