Турчак сообщил, что "Единая Россия" будет работать над народной программой и после выборов
По его мнению, партии в ходе совместной работы с правительством удастся реализовать всё задуманное.
Фото © ТАСС / Тришин Николай
Народная программа "Единой России" не будет остановлена после выборов, депутаты будут ежегодно отчитываться о её реализации. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства и представителями ЕР.
"Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции "Единой России" особая роль и особая ответственность", — сказал Турчак.
По словам секретаря Генсовета партии, депутаты "Единой России" станут ежегодно отчитываться о реализации народной программы и дополнять её новыми идеями. Он выразил надежду, что вместе с правительством им удастся воплотить в жизнь всё задуманное.
Напомним, ранее "Единая Россия" опубликовала программу для выборов в Госдуму в 2021 году, которую было решено сделать народной. Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Президент РФ Владимир Путин внёс свои предложения в эту программу, которые предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны.
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