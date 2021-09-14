Учёные выявили связь между количеством аутоантител и тяжёлой формой ковида

Американские исследователи выяснили, что больные ковидом, нуждающиеся в госпитализации, имеют значительно более высокий уровень аутоантител, чем те, кто переносит заболевание в лёгкой форме. Согласно научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications, именно эти антитела могут отвечать за хроническое воспаление в организме после инфекции.

Аутоантитела — это антитела, направленные на собственные ткани или вещества. Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, но иногда вырабатываются при серьёзных инфекциях, как коронавирус. Согласно выводам учёных, повышенный уровень аутоантител наблюдался более чем у 60% участников исследования, которые были госпитализированы с ковидом. Среди тех, кто переносил заболевание в лёгкой форме, их выявили только у 15% пациентов.

"В течение недели после госпитализации около 20% пациентов выработали новые антитела к собственным тканям, которых не было на день их регистрации в больнице. Во многих случаях эти уровни аутоантител были аналогичны тем, которые мы наблюдаем при диагностированном аутоиммунном заболевании", — уточнил руководитель исследования Поль Утц, профессор иммунологии и ревматологии.

Учёные предполагают, что это может быть результатом перегрузки иммунной системы, вызванной стойкой инфекцией или же запоздалым иммунным ответом на пропущенный на начальных этапах вирус. Авторы работы отметили, что полученные ими данные могут стать мощным стимулом к вакцинации, поскольку препараты от ковида вызывают меньше воспалений, чем настоящая инфекция, и позволяют снизить вероятность выработки аутоантител.