Умерла вторая туристка, пострадавшая при сходе ледника на Домбае
Обрушение массы льда произошло, когда женщины фотографировались на фоне природной достопримечательности.
Кадр видео © LIFE
Вторая туристка, пострадавшая в результате схода ледника в горах Карачаево-Черкесии, скончалась. По предварительным данным источника Лайфа, женщина получила перелом позвоночника.
На место ЧП уже прибыли спасатели, пострадавшую даже успели уложить на носилки, до последнего с ней разговаривали, но спасти её не успели — туристка умерла. Ещё одна женщина, получившая тяжёлую травму ноги, сейчас находится в сознании, её эвакуируют.
Напомним, инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров. Группа состояла из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Обрушение массы льда произошло, когда четверо из них фотографировались на фоне ледника. В результате одна женщина погибла на месте.
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