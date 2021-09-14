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Умерла вторая туристка, пострадавшая при сходе ледника на Домбае

Обрушение массы льда произошло, когда женщины фотографировались на фоне природной достопримечательности.

14 сентября, 15:13
<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

Вторая туристка, пострадавшая в результате схода ледника в горах Карачаево-Черкесии, скончалась. По предварительным данным источника Лайфа, женщина получила перелом позвоночника.

На место ЧП уже прибыли спасатели, пострадавшую даже успели уложить на носилки, до последнего с ней разговаривали, но спасти её не успели — туристка умерла. Ещё одна женщина, получившая тяжёлую травму ноги, сейчас находится в сознании, её эвакуируют.

Лайф публикует видео с места схода ледника на Домбае, в результате которого погибла туристка

Лайф публикует видео с места схода ледника на Домбае, в результате которого погибла туристка

Напомним, инцидент произошёл в посёлке Домбай на высоте 2200 метров. Группа состояла из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Обрушение массы льда произошло, когда четверо из них фотографировались на фоне ледника. В результате одна женщина погибла на месте.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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