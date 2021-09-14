Умерла вторая туристка, пострадавшая при сходе ледника на Домбае

На место ЧП уже прибыли спасатели, пострадавшую даже успели уложить на носилки, до последнего с ней разговаривали, но спасти её не успели — туристка умерла. Ещё одна женщина, получившая тяжёлую травму ноги, сейчас находится в сознании, её эвакуируют.