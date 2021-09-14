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Украинские лётчики отработали пуски ракет на учениях вблизи Крыма

Манёвры продлились несколько дней. В них принимали участие два вертолёта — Ми-8 и Ми-14ПЧ.

14 сентября, 19:40

Фото © Генеральный штаб ВСУ

В Херсонской области Украины лётчики морской авиации провели учения, в ходе которых отработали пуски ракет и бомбометание. Об этом сообщили в генштабе страны.

"В тренировках принимали участие два вертолёта — Ми-8 и Ми-14ПЧ. Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям", — отметили в ведомстве.

Учения длились несколько дней, в ходе них были отработаны задачи различной сложности. Как отметил замкомандира бригады подполковник Родион Казаков, экипажи на отлично справились с заданием, проявив слаженность в действиях.

На Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора"

На Украине решили провести совместные с НАТО учения для "сдерживания агрессора"

Ранее в ВСУ заявили, что в случае вступления Украины в Европейский союз и НАТО страна одержит победу в борьбе с Россией.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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