Украинские лётчики отработали пуски ракет на учениях вблизи Крыма

В Херсонской области Украины лётчики морской авиации провели учения, в ходе которых отработали пуски ракет и бомбометание. Об этом сообщили в генштабе страны.

"В тренировках принимали участие два вертолёта — Ми-8 и Ми-14ПЧ. Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям", — отметили в ведомстве.

Учения длились несколько дней, в ходе них были отработаны задачи различной сложности. Как отметил замкомандира бригады подполковник Родион Казаков, экипажи на отлично справились с заданием, проявив слаженность в действиях.