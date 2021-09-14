На Фарерских островах убили 1428 дельфинов во время охоты. Видео © Facebook / Palli Ásbjørnsson Justesen

На юго-востоке Фарерских островов (автономный регион Дании) 1428 дельфинов было убито в результате традиционной охоты на этих животных, что превысило среднее количество добытых зверей в 40 раз. Об этом сообщил датский телеканал DR.

В Фарерской ассоциации китобойного промысла шокированы произошедшим. Кадры мёртвых дельфинов и красного залива были опубликованы в социальных сетях. Как заявил глава Ассоциации Олавур Сюрдарберг, такое событие может повлечь негативные последствия, проблему охоты необходимо вынести на политический уровень.

"Нам нужно помнить, что мы не одиноки на Земле. Напротив, сегодня мир стал намного меньше и все ходят с фотоаппаратом в кармане. Это отличная возможность для тех, кто хочет выставить нас в плохом свете, сделать это", — сказал Сюрдарберг.

Прошедшую охоту осудил глава охраны фьорда и жители Фарерских островов. Рыбный промысел традиционен для местных жителей, его проводят со времён викингов, охотясь на китов и дельфинов.