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Душераздирающие кадры: На Фарерских островах убили около 1,5 тысячи дельфинов во время охоты

Видео с мёртвыми животными и красным заливом были опубликованы в социальных сетях.

14 сентября, 19:20
<p>Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCAKllj_RTReCdpTw6r1MQ1A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Albi Deak</a></p>

Фото © YouTube / Albi Deak

На Фарерских островах убили 1428 дельфинов во время охоты. Видео © Facebook / Palli Ásbjørnsson Justesen

На юго-востоке Фарерских островов (автономный регион Дании) 1428 дельфинов было убито в результате традиционной охоты на этих животных, что превысило среднее количество добытых зверей в 40 раз. Об этом сообщил датский телеканал DR.

В Фарерской ассоциации китобойного промысла шокированы произошедшим. Кадры мёртвых дельфинов и красного залива были опубликованы в социальных сетях. Как заявил глава Ассоциации Олавур Сюрдарберг, такое событие может повлечь негативные последствия, проблему охоты необходимо вынести на политический уровень.

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"Нам нужно помнить, что мы не одиноки на Земле. Напротив, сегодня мир стал намного меньше и все ходят с фотоаппаратом в кармане. Это отличная возможность для тех, кто хочет выставить нас в плохом свете, сделать это", — сказал Сюрдарберг.

Прошедшую охоту осудил глава охраны фьорда и жители Фарерских островов. Рыбный промысел традиционен для местных жителей, его проводят со времён викингов, охотясь на китов и дельфинов.

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Ранее сообщалось, что кладбище дельфинов с привязанными к хвостам камнями обнаружили на дне Чёрного моря у Крыма.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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