Украинка не разрешила русскоговорящему полицейскому спасти кота

Жительница украинского города Хмельницкий закатила скандал из-за того, что по её вызову приехал русскоговорящий полицейский. Она позвонила в правоохранительные органы из-за того, что её сосед выбросил кота с восьмого этажа, но, когда оперативники прибыли, женщина забыла про бедное животное и начала разбираться из-за русской речи.

В Сети появился ролик с места инцидента, на котором полицейский просит заявительницу заняться делом, но она остаётся непреклонной.

"В смысле — на каком языке? Восьмой год война! Какой кот? Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора", — возмущалась женщина.

Сотрудник полиции сказал, что воспитан в русскоязычной среде, предложил прекратить спор, но не смог переубедить агрессивную женщину. Он посоветовал ей обратиться за помощью к его коллегам, которые говорят на мове, и наконец спасти оказавшееся в беде животное.