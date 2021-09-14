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Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

В течение более чем трёх с половиной часов их постепенно выведут на орбиту.

14 сентября, 18:47

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с несколькими десятками британских космических аппаратов связи Oneweb успешно запущена с космодрома Байконур в Казахстане. "Роскосмос" показал трансляцию запуска.

Суммарно вся миссия от старта до отделения последнего спутника займёт 3 часа 45 минут. Предстоит ещё выведение аппаратов на целевую круговую орбиту и отделение спутников, которое пройдёт в девять этапов. Данный пуск стал 15-м для российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков.

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А несколькими днями ранее Лайф рассказывал, что Минобороны РФ запустило ракету "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк. В военном ведомстве заметили, что старт ракеты и выведение аппарата Минобороны на орбиту прошли в штатном режиме.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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