Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
В течение более чем трёх с половиной часов их постепенно выведут на орбиту.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с несколькими десятками британских космических аппаратов связи Oneweb успешно запущена с космодрома Байконур в Казахстане. "Роскосмос" показал трансляцию запуска.
Суммарно вся миссия от старта до отделения последнего спутника займёт 3 часа 45 минут. Предстоит ещё выведение аппаратов на целевую круговую орбиту и отделение спутников, которое пройдёт в девять этапов. Данный пуск стал 15-м для российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков.
А несколькими днями ранее Лайф рассказывал, что Минобороны РФ запустило ракету "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк. В военном ведомстве заметили, что старт ракеты и выведение аппарата Минобороны на орбиту прошли в штатном режиме.
Комментариев: 0