Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Суммарно вся миссия от старта до отделения последнего спутника займёт 3 часа 45 минут. Предстоит ещё выведение аппаратов на целевую круговую орбиту и отделение спутников, которое пройдёт в девять этапов. Данный пуск стал 15-м для российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков.