"Расстреляли на глазах у семьи": Талибы нашли и казнили афганского снайпера, служившего с британским спецназом
28-летний стрелок, чьё подразделение было одним из самых эффективных в вооружённых силах страны, скрывался в Кабуле.
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Служивший с британскими спецназовцами афганский снайпер был застрелен боевиками движения "Талибан"*, сообщает газета Times со ссылкой на отставного полковника армии Соединённого Королевства Эша Александра-Купера.
"Он скрывался... но талибы его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", — рассказал бывший военный.
По данным издания, снайпер числился в списке афганцев, желающих эвакуироваться в Великобританию, но ни на один борт он не попал. Александр-Купер назвал убийство снайпера предсказуемым и выразил уверенность, что это произойдёт со всеми, кого оставили в Афганистане. По его мнению, заявление новой власти об амнистии для тех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".
Ранее Лайф сообщал, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду. Правозащитница Наджла Аюби заявила, что радикалы заставляют афганцев отдавать и готовить им пищу. Также боевики ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и работу женщин на местных радиостанциях. Появлялась информация о том, что радикалы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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