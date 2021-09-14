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"Расстреляли на глазах у семьи": Талибы нашли и казнили афганского снайпера, служившего с британским спецназом

28-летний стрелок, чьё подразделение было одним из самых эффективных в вооружённых силах страны, скрывался в Кабуле.

14 сентября, 18:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Служивший с британскими спецназовцами афганский снайпер был застрелен боевиками движения "Талибан"*, сообщает газета Times со ссылкой на отставного полковника армии Соединённого Королевства Эша Александра-Купера.

"Он скрывался... но талибы его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", — рассказал бывший военный.

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По данным издания, снайпер числился в списке афганцев, желающих эвакуироваться в Великобританию, но ни на один борт он не попал. Александр-Купер назвал убийство снайпера предсказуемым и выразил уверенность, что это произойдёт со всеми, кого оставили в Афганистане. По его мнению, заявление новой власти об амнистии для тех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".

Ранее Лайф сообщал, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду. Правозащитница Наджла Аюби заявила, что радикалы заставляют афганцев отдавать и готовить им пищу. Также боевики ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и работу женщин на местных радиостанциях. Появлялась информация о том, что радикалы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Виктория Чудакова

Виктория Чудакова

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