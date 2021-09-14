"Он скрывался... но талибы его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", — рассказал бывший военный.

По данным издания, снайпер числился в списке афганцев, желающих эвакуироваться в Великобританию, но ни на один борт он не попал. Александр-Купер назвал убийство снайпера предсказуемым и выразил уверенность, что это произойдёт со всеми, кого оставили в Афганистане. По его мнению, заявление новой власти об амнистии для тех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".