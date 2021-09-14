Apple презентовала новые планшеты iPad и iPad mini
Новинки появятся в продаже со следующей недели и стоить будут от 24 до 36 тысяч рублей.
Фото © Apple
Компания Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний на вид теперь напоминает iPad Pro. Его экран увеличен до 8,3 дюйма. Планшет получил поддержку USB-C, технологии 5G и другие новые функции. Его стартовая цена составляет 499 долларов (порядка 36 тысяч рублей).
iPad Mini. Видео © Apple
Сам же iPad остался в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма. Но не обошлось без изменений. Например, теперь обновлённая модель получила процессор A13 Bionic, с которым планшет стал работать ещё быстрее. Фронтальная камера у него с разрешением 12 мегапикселей и функцией "В центре внимания" (удерживает пользователя и окружающих его людей в кадре во время видеовызовов, например при общении в FaceTime). Есть также поддержка активного пера Apple Pencil. Обойдётся он во время старта продаж в США в 329 долларов (24 тысячи рублей). Купить гаджет можно будет уже на следующей неделе.
Кстати, ранее Apple закрыла дыру, позволявшую незаметно взламывать защиту iPhone. По версии канадских учёных, эту недоработку использовала израильская компания NSO, в том числе для атак на журналистов и гражданских активистов.
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