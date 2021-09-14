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Apple презентовала новые планшеты iPad и iPad mini

Новинки появятся в продаже со следующей недели и стоить будут от 24 до 36 тысяч рублей.

14 сентября, 18:06

Фото © Apple

Компания Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний на вид теперь напоминает iPad Pro. Его экран увеличен до 8,3 дюйма. Планшет получил поддержку USB-C, технологии 5G и другие новые функции. Его стартовая цена составляет 499 долларов (порядка 36 тысяч рублей).

iPad Mini. Видео © Apple

Сам же iPad остался в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма. Но не обошлось без изменений. Например, теперь обновлённая модель получила процессор A13 Bionic, с которым планшет стал работать ещё быстрее. Фронтальная камера у него с разрешением 12 мегапикселей и функцией "В центре внимания" (удерживает пользователя и окружающих его людей в кадре во время видеовызовов, например при общении в FaceTime). Есть также поддержка активного пера Apple Pencil. Обойдётся он во время старта продаж в США в 329 долларов (24 тысячи рублей). Купить гаджет можно будет уже на следующей неделе.

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Кстати, ранее Apple закрыла дыру, позволявшую незаметно взламывать защиту iPhone. По версии канадских учёных, эту недоработку использовала израильская компания NSO, в том числе для атак на журналистов и гражданских активистов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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