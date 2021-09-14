Apple презентовала новые планшеты iPad и iPad mini

Сам же iPad остался в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма. Но не обошлось без изменений. Например, теперь обновлённая модель получила процессор A13 Bionic, с которым планшет стал работать ещё быстрее. Фронтальная камера у него с разрешением 12 мегапикселей и функцией "В центре внимания" (удерживает пользователя и окружающих его людей в кадре во время видеовызовов, например при общении в FaceTime). Есть также поддержка активного пера Apple Pencil. Обойдётся он во время старта продаж в США в 329 долларов (24 тысячи рублей). Купить гаджет можно будет уже на следующей неделе.