В Петербурге новорождённый малыш умер из-за забытой в его лёгком иглы. Видео © Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге новорождённый малыш скончался после выписки из больницы им. Филатова. Родители уверены, что врач в ходе операции оставил часть иглы в лёгком новорождённого. Подробности случившегося рассказала телеграм-каналу "Mash на Мойке" мать ребёнка.

В начале сентября ребёнок пролежал около недели в стационаре с гнойным воспалением. Предположительно, его не только лечили медикаментами, но и прооперировали. Через сутки после выписки новорождённый мальчик скончался в квартире на Белградской. Как позже выяснилось, часть иголки, оставленная внутри него, повредила лёгкое малышу.

"После выписки всё было нормально, но дома ситуация ухудшилась. Мальчик сильно рыдал, когда я прибежала домой, потрогала, а он весь обмякший. Дышит, но, как тряпочка, потом потерял сознание. Скорая ехала меньше десяти минут, малыша реанимировали почти час — но не спасли", — говорит мать малыша.

Следователи уже возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, врачи под подозрением.