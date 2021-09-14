Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга
До этого молодой человек прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, которая на тот момент признала его невменяемым.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, этапирован из московского СИЗО № 2 (Бутырка) в Санкт-Петербург. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", — сказал он в беседе с RT.
Ранее в "Газете ОНК" сообщалось, что молодого человека обследовали в Центре Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи признали Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако потом в СК России уточнили, что процедура ещё не закончена.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР тогда не рассматривало дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант был не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования.
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