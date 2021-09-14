Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, этапирован из московского СИЗО № 2 (Бутырка) в Санкт-Петербург. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", — сказал он в беседе с RT.

Ранее в "Газете ОНК" сообщалось, что молодого человека обследовали в Центре Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи признали Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако потом в СК России уточнили, что процедура ещё не закончена.