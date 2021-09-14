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Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга

До этого молодой человек прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, которая на тот момент признала его невменяемым.

14 сентября, 17:22
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, этапирован из московского СИЗО № 2 (Бутырка) в Санкт-Петербург. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", — сказал он в беседе с RT.

Ранее в "Газете ОНК" сообщалось, что молодого человека обследовали в Центре Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи признали Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако потом в СК России уточнили, что процедура ещё не закончена.

Юрист рассказал, может ли Ильназ Галявиев избежать наказания из-за невменяемости

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Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР тогда не рассматривало дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант был не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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