Под Челябинском почти 20 машин столкнулись на обработанной битумом дороге

Под Челябинском почти 20 машин устроили массовое ДТП на обработанной битумом дороге. Видео © LIFE

Массовое ДТП произошло сегодня днём в Челябинской области. Там почти 20 автомобилей врезались друг друга из-за битума, которым обработали дорожное покрытие.

Авария с участием 19 машин произошла в городе Златоусте, где недавно ремонтировали дорогу. Работы по укладке дорожного полотна были завершены, однако предупредительные знаки, по словам водителей, никто не установил. В результате ничего не подозревающие автовладельцы не смогли справиться с управлением и стали врезаться друг в друга из-за отсутствия сцепления.

"Дорожное покрытие как будто чем-то облили. Такое впечатление, что как будто маслом. Ну, это битум. Но эффект тот же, то есть она (машина. — Прим. ред.) не оттормаживается. Мне повезло, я успел оттормозиться, а сзади идущая машина не успела оттормозиться и прилетела мне в заднюю часть автобуса", — рассказал Лайфу один из участников ДТП.