Лукашенко рассказал о "предателях" среди российских и белорусских артистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями российских и белорусских артистов, которые перестали выступать в республике, сообщает агентство БелТА.

"Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Белоруссии, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись", — сказал президент на вручении государственных наград.