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Лукашенко рассказал о "предателях" среди российских и белорусских артистов

Фамилии тех, кто "топтался" в Белоруссии и просил о помощи, он называть не стал.

14 сентября, 16:59
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Президент Республики Беларусь</a></p>

Фото © Президент Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями российских и белорусских артистов, которые перестали выступать в республике, сообщает агентство БелТА.

"Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Белоруссии, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись", — сказал президент на вручении государственных наград.

Он подчеркнул, что прошедший год был сложным для творческих людей, так как они были "на виду" и на них обрушился "целый шквал атак". Однако многие не предали и не дрогнули, выстояли против "атак сопливых мессенджеров".

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Ранее Лукашенко заявил, что не намерен разговаривать с Западом до снятия "безмозглых" санкций.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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