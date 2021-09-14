Лукашенко рассказал о "предателях" среди российских и белорусских артистов
Фамилии тех, кто "топтался" в Белоруссии и просил о помощи, он называть не стал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями российских и белорусских артистов, которые перестали выступать в республике, сообщает агентство БелТА.
"Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Белоруссии, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись", — сказал президент на вручении государственных наград.
Он подчеркнул, что прошедший год был сложным для творческих людей, так как они были "на виду" и на них обрушился "целый шквал атак". Однако многие не предали и не дрогнули, выстояли против "атак сопливых мессенджеров".
Комментариев: 0