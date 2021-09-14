Стоимость газа в Европе достигла рекордных $816

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов ускорила рост и остановилась на $816 за тысячу кубометров, или 66,765 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). Таким образом, стоимость голубого топлива в ЕС за день выросла почти на $70 (или на 8,95%).