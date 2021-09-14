Стоимость газа в Европе достигла рекордных $816
Таким образом, цена на голубое топливо в ЕС за день выросла почти на $70 (или на 8,95%).
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Стоимость газа в Европе на закрытии торгов 14 сентября достигла отметки в рекордные $816 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов ускорила рост и остановилась на $816 за тысячу кубометров, или 66,765 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). Таким образом, стоимость голубого топлива в ЕС за день выросла почти на $70 (или на 8,95%).
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов назвал рекордную стоимость газа в Европе нездоровым ажиотажем.
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