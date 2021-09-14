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Стоимость газа в Европе достигла рекордных $816

Таким образом, цена на голубое топливо в ЕС за день выросла почти на $70 (или на 8,95%).

14 сентября, 16:53
<p>Фото © Getty Images /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Стоимость газа в Европе на закрытии торгов 14 сентября достигла отметки в рекордные $816 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов ускорила рост и остановилась на $816 за тысячу кубометров, или 66,765 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч). Таким образом, стоимость голубого топлива в ЕС за день выросла почти на $70 (или на 8,95%).

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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