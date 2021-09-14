Китайская компания Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма, а также Ирана, Кубы, Северной Кореи, Сирии и Судана после проведения расследования потенциальной контрабанды гаджетов. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на представителя корпорации.

Блокировка некоторых телефонов Xiaomi в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым была осуществлена под давлением США для проведения расследования по возможным случаям контрабанды "достигло значительных результатов". В компании заверили, что решением об ограничениях Xiaomi не пыталась навредить каким-либо отдельным рынкам. Главное условие – не экспортировать продукцию в запрещённые для этого страны и регионы.