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Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма

Ограничения были наложены на устройства в регионах, где корпорация официально не присутствует.

14 сентября, 16:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Китайская компания Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма, а также Ирана, Кубы, Северной Кореи, Сирии и Судана после проведения расследования потенциальной контрабанды гаджетов. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на представителя корпорации.

Блокировка некоторых телефонов Xiaomi в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым была осуществлена под давлением США для проведения расследования по возможным случаям контрабанды "достигло значительных результатов". В компании заверили, что решением об ограничениях Xiaomi не пыталась навредить каким-либо отдельным рынкам. Главное условие – не экспортировать продукцию в запрещённые для этого страны и регионы.

В Роспотребнадзоре ответили на информацию о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

В Роспотребнадзоре ответили на информацию о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Ранее СМИ сообщали, что Xiaomi блокирует работу своих смартфонов в некоторых странах — на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и частично в России — в Крыму. Так, спустя несколько дней после покупки нового устройства на экране якобы появляется сообщение о том, что политика компании запрещает продажу продукта на этой территории. В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что не получали каких-либо жалоб на блокировку смартфонов Xiaomi на территории Крыма.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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