В Москве на фоне пандемии выросло количество кремаций

Во время пандемии коронавируса число кремаций выросло до 73% в связи с санитарно-эпидемиологическими мерами, рекомендованными при погребении умерших с диагностированным диагнозом CoViD-19, рассказал директор московского ГБУ "Ритуал" Артём Екимов.

"Всё это следовало из санитарно-эпидемиологических норм, которые варьировались. Одни вступали в силу, другие отменялись. Только была в качестве такой настоятельной рекомендации заявлена кремация как форма погребения. Порядка 72–73% погребаемых кремировались", — сказал он в программе "Антонимы" в эфире телеканала RT.

Также Екимов рассказал, что в связи с эпидситуацией родственникам усопших предлагали новые услуги по организации прощания. Например, в прощальных залах установили камеры для дистанционного участия в церемонии, к ним можно было подключиться по специальному коду. Также для соблюдения санитарных норм были сделаны гробы с прозрачной герметичной крышкой, они помогали проводить усопшего традиционно.