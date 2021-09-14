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В Москве на фоне пандемии выросло количество кремаций

Для соблюдения санитарных норм ритуальные службы вводили новые услуги: дистанционное прощание и герметичные прозрачные крышки для гробов.

14 сентября, 16:24
<p>Работа новосибирского крематория. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Работа новосибирского крематория. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Во время пандемии коронавируса число кремаций выросло до 73% в связи с санитарно-эпидемиологическими мерами, рекомендованными при погребении умерших с диагностированным диагнозом CoViD-19, рассказал директор московского ГБУ "Ритуал" Артём Екимов.

"Всё это следовало из санитарно-эпидемиологических норм, которые варьировались. Одни вступали в силу, другие отменялись. Только была в качестве такой настоятельной рекомендации заявлена кремация как форма погребения. Порядка 72–73% погребаемых кремировались", — сказал он в программе "Антонимы" в эфире телеканала RT.

Также Екимов рассказал, что в связи с эпидситуацией родственникам усопших предлагали новые услуги по организации прощания. Например, в прощальных залах установили камеры для дистанционного участия в церемонии, к ним можно было подключиться по специальному коду. Также для соблюдения санитарных норм были сделаны гробы с прозрачной герметичной крышкой, они помогали проводить усопшего традиционно.

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Ранее хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах. Раскрывшаяся правда привела в ужас многих пользователей Сети и заставила передумать насчёт собственного выбора.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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