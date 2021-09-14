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Мурашко: Прививку от коронавируса сделало более 46 млн россиян

Ранее сообщалось, что от ковида привилось почти пять миллионов москвичей.

14 сентября, 15:49
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня в Российской Федерации вакцинировано [от коронавируса] более 46 миллионов наших граждан", — сказал глава Минздрава.

Названо число привившихся "Эпиваккороной" россиян

Названо число привившихся "Эпиваккороной" россиян

Ранее руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщал, что в Москве от ковида привилось свыше 4,8 миллиона горожан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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