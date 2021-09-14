Мурашко: Прививку от коронавируса сделало более 46 млн россиян
Ранее сообщалось, что от ковида привилось почти пять миллионов москвичей.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня в Российской Федерации вакцинировано [от коронавируса] более 46 миллионов наших граждан", — сказал глава Минздрава.
Ранее руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщал, что в Москве от ковида привилось свыше 4,8 миллиона горожан.
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