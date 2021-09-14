В России выросли цены на чеснок
По словам специалистов, дальнейшего удорожания не будет, так как в 2021 году ожидается увеличение урожая.
Фото © Pexels
По сравнению с предыдущими месяцами в августе 2021 года чеснок стал дороже на 3,8%. В рознице килограмм чеснока обходился покупателям в 283 рубля. Согласно данным Росстата, по сравнению с предыдущим годом стоимость продукта выросла почти на 11%.
Осенью чеснок традиционно дорожает в пределах 20%, рассказала руководитель управления по закупкам в категории "Корнеплоды и зелень" торговой сети "Перекрёсток" Анна Лозова. По её словам, на стоимость влияют погодные условия, сбор урожая на локальном рынке и ограничения поставок, так как почти 90% чеснока в Россию завозится из-за рубежа, в большей степени — 85% — из Китая.
"С начала этого года импортная цена чеснока из Китая выросла почти на 15%, что было спровоцировано главным образом подорожанием китайского юаня. Рост цен привёл к сокращению экспорта: во втором квартале 2021 года поставки чеснока из Китая сократились — и, как следствие, он подорожал на внутреннем рынке", — передаёт РБК мнение партнёра консалтинговой группы "НЭО центр" Инны Гольфанд.
По её словам, дальнейшего удорожания чеснока ждать не стоит, так как в новом году засеяли на 5,5% больше площадей, чем годом ранее. Специалисты ожидают увеличения урожая на 15,5%.
Ранее производители шоколада предупредили россиян о скором росте цен. Дело в том, что стоимость сырья выросла на 10%, а дальше всё идёт по цепочке: производители, дистрибьюторы, ретейлеры. Каждый делает свою наценку, пояснил директор кондитерской фабрики.
Комментариев: 0