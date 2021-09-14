В России предложили отключать связь во время чрезвычайных ситуаций

Минцифры предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать использование любых сетей и средств связи во время ЧП природного и техногенного характера. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне ЧС, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", — отмечено в документе.

При этом приостановка использования связи не должна нарушать управление технологическими процессами производства и мешать работе участников ликвидации последствий ЧС. Согласно документу все вопросы приоритетности связи должны обсудить в ходе тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов страны и местного самоуправления.