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Путин считает, что его "всегда есть за что покритиковать"

Российский лидер отметил, что и он, исполняя свои служебные обязанности, вынужден подвергать критике губернаторов.

14 сентября, 15:50
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что представителей власти, включая его, всегда есть за что покритиковать. Об этом глава государства сказал, комментируя работу губернатора Тульской области Алексея Дюмина в ходе беседы в режиме видеоконференции с представителями региона, работающими в разных отраслях.

"Должен вам вот сказать: всегда нас есть за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю. В том числе и в отношении Алексея Дюмина, где это уместно, и где он недорабатывает. Но по этому направлению он приложил немало усилий, чтобы сдвинуть ситуацию с той точки, где она была", — сказал российский лидер.

Путин отметил также, что Дюмин проявил настойчивость и неоднократно обращался и к нему, и в правительство с различными вопросами. Он выразил удовлетворённость тем, что ситуация с помощью онкобольным в области реально меняется к лучшему.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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