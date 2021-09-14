Путин считает, что его "всегда есть за что покритиковать"
Российский лидер отметил, что и он, исполняя свои служебные обязанности, вынужден подвергать критике губернаторов.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что представителей власти, включая его, всегда есть за что покритиковать. Об этом глава государства сказал, комментируя работу губернатора Тульской области Алексея Дюмина в ходе беседы в режиме видеоконференции с представителями региона, работающими в разных отраслях.
"Должен вам вот сказать: всегда нас есть за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю. В том числе и в отношении Алексея Дюмина, где это уместно, и где он недорабатывает. Но по этому направлению он приложил немало усилий, чтобы сдвинуть ситуацию с той точки, где она была", — сказал российский лидер.
Путин отметил также, что Дюмин проявил настойчивость и неоднократно обращался и к нему, и в правительство с различными вопросами. Он выразил удовлетворённость тем, что ситуация с помощью онкобольным в области реально меняется к лучшему.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти треть всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. 80% умерших из этой возрастной группы составляют мужчины. А основной причиной по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания.
Лента новостей
В Красноярске под авто сотрудницы банка подложили бомбу, но она не взорвалась из-за плохой сборки
сегодня в 15:37
Арестованный в Праге россиянин назвал предъявленные ему обвинения "шагом к фашизму"
сегодня в 15:34
Сотрудники ГИБДД избили многодетного отца из Москвы, а потом обвинили в неповиновении
сегодня в 15:26
Комментариев: 0