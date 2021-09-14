"Из этих мусорных куч полезли всякие гады": Никас Сафронов рассказал об "унизительном" отдыхе на российском курорте
Художник побывал в турне по городам Чёрного моря и остался недоволен сервисом российского отдыха.
Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев
Известный художник Никас Сафронов отдохнул на Чёрном море, но оказался раздосадован таким отпуском. Он пожаловался, что условия для туристов приемлемые только в Сочи, а в других городах "жизнь отдыхающих резко меняется", пожаловался он изданию Sobesednik.ru.
Художник поселился в гостинице недалеко от лагеря "Орлёнок", в котором у него должны были проходить творческие встречи с детьми. Однако в номере отеля его встретили неприятности: отсутствие воды и возможности постирать вещи, перебои в электричестве, гул машин. И это далеко не все неудобства, с которыми пришлось столкнуться Сафронову.
Никас пожаловался и на администратора отеля, которая с каменным и сердитым лицом заявила, что не нравится здесь не только ему, но другие отдыхающие "как-то терпят". К слову, номер в гостинице стоил восемь тысяч рублей в сутки, однако сервиса как за границей ожидать не пришлось.
"На пляже вообще ужасно — после ливня он был завален грязью и мусором. Спустя несколько дней его кое-как собрали в кучи, в которых поселились змеи. Вместо того, чтобы мусор вывезти, его стали просто сжигать. В результате из этих мусорных куч полезли всякие гады. От дыма, который коптил всю ночь, невозможно было дышать", — посетовал Никас.
Художник подчеркнул, что в советское время на Чёрном море было проще, комфортнее и душевнее. Живописец считает, что властям стоит более тщательно контролировать деятельность частных гостиниц, и туристы потянутся на отечественные курорты, если им предоставят хороший уровень сервиса и приемлемые цены.
"После этого унижения я сел на проходящий автобус и поехал на вокзал", — пожаловался заслуженный художник России.
Однако развитие российских курортов не прекращается. Так, Лайф писал о планах строительства "крымской Антальи". По словам главы Крыма, новый город будет располагаться в Сакском районе.
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