В Красноярске под авто сотрудницы банка подложили бомбу, но она не взорвалась из-за плохой сборки

В Красноярске к автомобилю сотрудницы "Совкомбанка" подложили самодельное взрывное устройство. Механизм бомбы сработал, но взрыва не произошло из-за некачественной сборки, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Сотрудники детского сада, возле которого была припаркована машина, заметили возле её колеса канистру с бензином и проводами. Прибывшие на место полицейские установили, что перед ними самодельное взрывное устройство с таймером и аккумулятором, провода которого были опущены в бензин.

По данным собеседника Лайфа, детский сад оперативно эвакуировали, а бомбу попытались обезвредить. Но не успели: механизм таймера сработал до приезда правоохранителей, о чём говорили оплавленные провода. Правда, взрыва не произошло. По мнению оперативников, для химической реакции в канистре могло не хватить кислорода.

Полицейские отправили СВУ на экспертизу и установили владельца автомобиля. Им оказалась 40-летняя женщина, работающая финансовым экспертом ПАО "Совкомбанк". Правоохранителям она пояснила, что у неё произошёл конфликт с руководством: женщину пытаются уволить, но писать заявление по собственному желанию она не хочет. Сотрудница банка не исключает, что бомбу мог подложить кто-то из службы безопасности финансовой компании.

Кроме того, как сообщил источник Лайфа, близкий к следствию, правоохранители проверяют ещё одну версию, в которой фигурирует 14-летний сын женщины. Дело в том, что мальчик родился от мужчины азербайджанской национальности, но его мать сейчас живёт с уроженцем Армении, поэтому в семье мог произойти конфликт на национальной почве. Покушение могло готовиться в отношении отчима, предположили полицейские, однако, проверив телефон подростка, никаких зацепок, которые могли бы указывать на эту версию, следователи, предварительно, не обнаружили. К расследованию подключились сотрудники ФСБ России.