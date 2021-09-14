Сотрудники ГИБДД избили многодетного отца из Москвы, а потом обвинили в неповиновении

Он рассказал Лайфу, что пришёл давать объяснения в Госавтоинспекцию после ДТП в городе Троицке. В итоге там, по его словам, начали намекать на взятку, а когда он не захотел давать деньги, его избили. Мужчина утверждает, что стражи порядка ему становились на грудь и пытались душить. Он получил сотрясение мозга, о чём свидетельствуют результаты КТ головы.

Вадим подал заявление на правоохранителей и тут же получил встречный иск. В нём утверждается, что это он первый накинулся на полицейских и якобы откусил одному из них палец. Ему грозит штраф свыше 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трёх лет. Впрочем, мужчина полон решимости добиться справедливости. Он заявляет, что все причастные к его избиению должны понести наказание по закону. У него есть и свидетели, одна из которых утверждает, что видела его в разорванной рубашке и с ссадинами. Он, по её словам, "не был похож на того, кто бил, а скорее на того, кого били".