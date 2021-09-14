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Сотрудники ГИБДД избили многодетного отца из Москвы, а потом обвинили в неповиновении

Мужчина утверждает, что поводом для рукоприкладства якобы стал его отказ от дачи взятки, на которую ему намекали.

14 сентября, 15:26

Сотрудники ГИБДД избили многодетного отца из Москвы, а потом обвинили в неповиновении. Видео © LIFE

Полиция в Москве завела уголовное дело на 34-летнего многодетного отца Вадима Баскана по обвинению в оказании сопротивления сотрудникам ГИБДД. Сам мужчина всё отрицает и говорит, что стал жертвой произвола и превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он рассказал Лайфу, что пришёл давать объяснения в Госавтоинспекцию после ДТП в городе Троицке. В итоге там, по его словам, начали намекать на взятку, а когда он не захотел давать деньги, его избили. Мужчина утверждает, что стражи порядка ему становились на грудь и пытались душить. Он получил сотрясение мозга, о чём свидетельствуют результаты КТ головы.

Вадим подал заявление на правоохранителей и тут же получил встречный иск. В нём утверждается, что это он первый накинулся на полицейских и якобы откусил одному из них палец. Ему грозит штраф свыше 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трёх лет. Впрочем, мужчина полон решимости добиться справедливости. Он заявляет, что все причастные к его избиению должны понести наказание по закону. У него есть и свидетели, одна из которых утверждает, что видела его в разорванной рубашке и с ссадинами. Он, по её словам, "не был похож на того, кто бил, а скорее на того, кого били".

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Ранее Лайф рассказывал, как пьяный помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Санал Носонов избил водителя и угрожал расправой. В подтверждение своих слов шофёр показал видео, на котором сотрудник правоохранительных органов распускает руки и грубо себя ведёт. А причиной конфликта стало то, что таксист из-за ограничительных знаков не смог подъехать ближе, чем того хотела нетрезвая компания.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Райля Гареева
Райля Гареева

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