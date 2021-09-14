Арестованный в Праге россиянин назвал предъявленные ему обвинения "шагом к фашизму"

Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Яна Шварца. Защитник намерен опротестовать решение в Верховном суде, которому закон отводит на рассмотрение три недели. Пока же россиянин будет находиться в тюрьме Панкрат, расположенной в центре Праги.

Сам Франчетти, по словам его адвоката, назвал предъявленные ему обвинения "шагом к фашизму". А его дочь Дию дважды вызывали в зал суда — перед перерывом и на вынесение решения. Она не смогла сдержать эмоции и расплакалась, когда её отца проводили мимо неё, — надеялась, что его освободят из-под стражи.