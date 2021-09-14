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Арестованный в Праге россиянин назвал предъявленные ему обвинения "шагом к фашизму"

Александр Франчетти был заключён в чешскую тюрьму Панкрат из-за поддержки "Крымской весны" по запросу Украины.

14 сентября, 15:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BVT-yHvFk_Z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">franchettialeksandr</a></p>

Фото © Instagram / franchettialeksandr

Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Яна Шварца. Защитник намерен опротестовать решение в Верховном суде, которому закон отводит на рассмотрение три недели. Пока же россиянин будет находиться в тюрьме Панкрат, расположенной в центре Праги.

Сам Франчетти, по словам его адвоката, назвал предъявленные ему обвинения "шагом к фашизму". А его дочь Дию дважды вызывали в зал суда — перед перерывом и на вынесение решения. Она не смогла сдержать эмоции и расплакалась, когда её отца проводили мимо неё, — надеялась, что его освободят из-под стражи.

"Судья спрашивал, в каких условиях живёт наша семья в Праге, какая у нас квартира. Спросили, какие отношения в нашей семье, какие отношения с отцом", — приводит агентство слова девушки.

Что известно о задержанном в Чехии россиянине Александре Франчетти

Что известно о задержанном в Чехии россиянине Александре Франчетти

Напомним, россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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