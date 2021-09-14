НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киллер Мавриди после побега из ИВС мог скрываться в заброшенной церкви

Свои убежища он обустраивал сам с помощью найденных на свалках бытовых приборов, посуды и тряпок.

14 сентября, 15:59
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет

Предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди больше месяца прятался в разных заброшенных зданиях, каждую пару недель меняя их, чтобы его не поймали. При этом всё было рядом, в Москве и её окрестностях, после чего он хотел бежать в регионы.

По данным источника kp.ru, свои временные жилища он обустраивал, подбирая разные бытовые предметы на свалках — чашки, чайник, тряпки. В его списке временных пристанищ была, например, заброшенная заправка в Красногорске, а в Митине он якобы жил в запустелой церкви.

Киллер Мавриди во время задержания представился Владимиром Ивановым

Киллер Мавриди во время задержания представился Владимиром Ивановым

Впрочем, источник телеканала "Звезда" в РПЦ утверждает, что информация о том, что Мавриди мог некоторое время после побега пребывать в заброшенном здании церкви, является недостоверной.

"Какое облегчение!": Вдова "колбасного короля" отметила задержание киллера Мавриди

"Какое облегчение!": Вдова "колбасного короля" отметила задержание киллера Мавриди

Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Тайна Александра Мавриди: Задержанный после побега в Истре киллер начал давать показания

сегодня в 15:53

Влюблённый признался, что пытался задушить победительницу лотереи, несмотря на выигрыш в 556 млн

сегодня в 14:40

Украинский патриарх Филарет выступил против перехода на латиницу

сегодня в 16:34

Xiaomi разблокировала свои смартфоны для пользователей из Крыма

сегодня в 16:29

В Москве на фоне пандемии выросло количество кремаций

сегодня в 16:24

Новости партнеров

Layer 1