Киллер Мавриди после побега из ИВС мог скрываться в заброшенной церкви

Предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди больше месяца прятался в разных заброшенных зданиях, каждую пару недель меняя их, чтобы его не поймали. При этом всё было рядом, в Москве и её окрестностях, после чего он хотел бежать в регионы.

По данным источника kp.ru, свои временные жилища он обустраивал, подбирая разные бытовые предметы на свалках — чашки, чайник, тряпки. В его списке временных пристанищ была, например, заброшенная заправка в Красногорске, а в Митине он якобы жил в запустелой церкви.