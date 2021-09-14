Киллер Мавриди после побега из ИВС мог скрываться в заброшенной церкви
Свои убежища он обустраивал сам с помощью найденных на свалках бытовых приборов, посуды и тряпок.
Фото © ТАСС / Следственный комитет
Предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди больше месяца прятался в разных заброшенных зданиях, каждую пару недель меняя их, чтобы его не поймали. При этом всё было рядом, в Москве и её окрестностях, после чего он хотел бежать в регионы.
По данным источника kp.ru, свои временные жилища он обустраивал, подбирая разные бытовые предметы на свалках — чашки, чайник, тряпки. В его списке временных пристанищ была, например, заброшенная заправка в Красногорске, а в Митине он якобы жил в запустелой церкви.
Впрочем, источник телеканала "Звезда" в РПЦ утверждает, что информация о том, что Мавриди мог некоторое время после побега пребывать в заброшенном здании церкви, является недостоверной.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля" — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. За помощь в поимке Мавриди правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей.
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