Путин озвучил главную проблему центральных регионов России

Президент России Владимир Путин заявил, что главной проблемной точкой центральных регионов страны является ситуация с аварийным жильём. На эту тему глава государства высказался во время встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

"Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой. Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", — сказал Путин.

Российский лидер пообещал, что власти будут работать по этому направлению. Что касается других вопросов, которые поднял Дюмин, в частности, восточный обход Тулы, канализационно-очистные сооружения, скорая помощь, создание особой экономической зоны, то, по словам Путина, у него есть все соответствующие документы и они будут направлены в правительство с соответствующими резолюциями.

"Поэтому, надеюсь, там до конца это будет доведено", — подытожил Путин, отметив, что каждый из документов необходимо проработать отдельно с соответствующим ведомством.