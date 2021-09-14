Украинский патриарх Филарет выступил против перехода на латиницу
Он подчеркнул, что кириллица является духовным национальным достоянием страны, которым нужно гордиться.
Фото © ТАСС / Сивков Пётр
Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) выступает против перехода на латиницу. Об этом заявил патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.
"Нынешняя алфавитная система письма является устоявшейся на землях Руси-Украины ещё с древних времён просветителей — славянских святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться", — приводит его слова пресс-служба церкви.
По словам патриарха, украинцы связывают кириллицу с русской азбукой ошибочно, поскольку древнейшая рукописная книга — "Остромирово Евангелие" — была написана кириллицей на территории Киевской Руси в 1057 году, в то время как Москва была основана почти на сто лет позже. Он также напомнил, что ежегодно День украинской письменности и языка выпадает на день памяти Нестора Летописца, который был последователем Кирилла и Мефодия.
Напомним, с предложением перевести Украину на латиницу на днях выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он назвал это "фундаментальной вещью". Однако жители Незалежной жёстко раскритиковали эту идею.
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