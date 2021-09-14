Украинский патриарх Филарет выступил против перехода на латиницу

"Нынешняя алфавитная система письма является устоявшейся на землях Руси-Украины ещё с древних времён просветителей — славянских святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться", — приводит его слова пресс-служба церкви.

По словам патриарха, украинцы связывают кириллицу с русской азбукой ошибочно, поскольку древнейшая рукописная книга — "Остромирово Евангелие" — была написана кириллицей на территории Киевской Руси в 1057 году, в то время как Москва была основана почти на сто лет позже. Он также напомнил, что ежегодно День украинской письменности и языка выпадает на день памяти Нестора Летописца, который был последователем Кирилла и Мефодия.