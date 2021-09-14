В Москве в семь раз увеличили максимальный срок аренды машин каршеринга

Согласно изменениям, внесённым властями Москвы в работу каршеринга, срок аренды автомобиля увеличился с суток до семи. Также выросли максимальные габариты машин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы внесло ряд изменений в правила и регламент предоставления услуг каршеринга. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Максимальные габариты автомобиля для каршеринга увеличились с 470 до 495 см, а ширина — с 185 до 200 см. Это позволит операторам сервиса "расширить модельный ряд машин, что будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля". Также был повышен минимальный экологический класс автомобиля каршеринга — с Евро-4 до Евро-5. Это позволит снизить объём вредных выбросов в атмосферу.

При этом каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, смогут обеспечить льготную парковку машин на платных городских стоянках.