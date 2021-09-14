Аналитик рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе

Факторов, ограничивающих рост цен на газ в Европе, сейчас нет, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он рассказал Лайфу, что стоимость голубого топлива продолжит расти до запуска "Северного потока – 2".

"Азия продолжает отвлекать газ, потому что в Азии цены выше. Хранилище находится на низких уровнях по заполнению, не совсем ноль, 70%, но всё равно меньше, чем должно быть. Больше 80% должно быть. Фактор "Северного потока – 2" при начале его эксплуатации, хотя бы первой нитки — половины газопровода, — это будет фактор некой стабилизации цены", — объяснил Пикин.

По его оценке, в ближайшее время цены могут приблизиться к 900 долларам, однако тысячи не достигнут. Ситуация изменится к началу октября, когда по планам должна начать функционировать первая нитка "Северного потока – 2", заключил собеседник Лайфа.