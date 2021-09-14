Глобальный сбой произошёл в работе Instagram

В социальной сети "Инстаграм" произошёл глобальный сбой. Пользователи из разных стран мира жалуются на ошибки в работе сервиса. Это подтверждают данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что сбой произошёл в 19:45 (мск). На ошибки жаловались интернет-пользователи из США, Германии, Канады, Великобритании, Нидерландов и Италии. По данным сайта, больше всего проблем возникает с работой приложения — 52% жалоб. Работой веб-сайта недовольны 24% обратившихся пользователей, авторизацией — 24%.