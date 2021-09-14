Facebook признала появление психических расстройств у подростков из-за Instagram

Принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram потенциально может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе анорексии, а также появлению иных нехороших мыслей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на результаты исследования "Фейсбука".

Издание уточняет, что аналитики компании сделали такие выводы ещё в прошлом году, однако обнародовали их только сейчас. Согласно их данным, 40% пользователей до 22 лет испытывают чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлекательны или богаты. 32% девочек-подростков сообщили, что, если они испытывали негативные чувства из-за своего внешнего вида, "Инстаграм" делал эти ощущения только сильнее.

Также выяснилось, что подростки часто связывали рост тревоги и депрессии с "Инстаграмом". 13% пользователей в Великобритании и 6% в США сообщили, что под влиянием просмотра "Инстаграма" у них якобы появлялись суицидальные мысли.