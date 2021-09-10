На Камчатке лиса украла у туристов камеру и сняла влог, в котором показала весь свой внутренний мир

Группа пеших туристов отправилась наслаждаться красотами Камчатки. В нескольких километрах от вулкана Шивелуч ребята решили сделать небольшой привал, а заодно и снять, как из действующего вулкана поднимаются столбы дыма. Вот только у местных обитателей были другие планы. Прогуливающаяся по горам лиса увидела камеру, подкралась к ней, схватила в пасть и побежала куда глаза глядят. Всё это время съёмка продолжалась.

Кадры из видео © ВКонтакте / Джанко Дзейн

На кадрах видно, как плутовка хватает экшен-камеру. Причём очень удачно — объективом прямо в пасть. Пока ребята во всю смеялись над воровкой, она уже со всех ног бежала подальше от них. В один момент даже может показаться, что рыжая сама смеётся над туристами — так ехидно она кряхтит.

Бедный зверёныш, оголодала. Даже обнюхивать не стала: "Потом разберусь, главное, побыстрее унести". Даже запыхалась. Хоть бы они её покормили Марина Зернова

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Кадры из видео © ВКонтакте / Джанко Дзейн