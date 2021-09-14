Одной из причин разочарования Киева в Западе стал "Северный поток – 2": США перестали защищать интересы Украины, а после прихода к власти Джо Байдена Вашингтон отменил санкции. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent.

"Киев вынес несколько горьких уроков по поводу того, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", — заявил глава украинского МИД.

Кулеба также считает, что Украине пора превращаться в "гибкое военное государство" и брать пример с Израиля, а для выживания Незалежной теперь нужны армия, дипломатия и народ. Министр также заявил, что в действительности вступление Киева в западные военный и экономический блоки возможно в двух случаях: либо если Россия станет слабее, либо если "совершит что-то очень возмутительное", из-за чего Запад "должен будет сделать жест" в отношении Украины.