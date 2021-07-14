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Тиктокер признался в прямом эфире, что растлил звезду "Очень странных дел", когда ей было лишь 16

Правда, парень недолго хвастался своими достижениями — из-за волны хейта в соцсетях ему пришлось удалить свой инстаграм, а также иметь дело с официальными представителями актрисы.

14 июля, 15:40

Фото © Instagram / hunter_echo

Известный 21-летний тиктокер Хантер Экимович, известный в соцсетях как Хантер Эко, заявил во время своего последнего стрима с фанатами, что встречался с британской актрисой Милли Бобби Браун, когда ей было всего 16 лет. При этом блогер подчеркнул, что их отношения носили сексуальный характер и инициатором во всём выступала звезда "Очень странных дел" и "Энолы Холмс".

Фото © Instagram / milliebobbybrown и hunter_echo

Фото © Instagram / milliebobbybrown и hunter_echo

Пара провстречалась восемь месяцев, и некоторое время Хантер жил вместе с Милли, поэтому её родители обо всём знали. Отвечая на вопрос подписчика, парень заявил, что растлил девушку и ни разу не возразил, когда возмущённые фанаты тиктокера называли её ребёнком. Нарушил закон Хантер или нет — пока не известно, потому как возраст согласия в Калифорнии, где живёт парень, — 18 лет, но в Великобритании и Атланте, где купила себе дом Милли, — уже 16.

Фото © Instagram / milliebobbybrown и hunter_echo

Фото © Instagram / milliebobbybrown и hunter_echo

Такие новости не на шутку шокировали пользователей Сети, которые устроили блогеру такую травлю, что ему пришлось удалить инстаграм. Но, что хуже всего, о случившемся узнали официальные представители актрисы, которые собираются разбираться в деле. Устраивать публичный скандал они не намерены, а вот обращаться в соответствующие органы — да, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / milliebobbybrown и hunter_echo

Фото © Instagram / milliebobbybrown и hunter_echo

Заявления мистера Экимовича в социальных сетях не только бесчестны, но и безответственны, оскорбительны и полны ненависти. Мы не собираемся вступать с ним в открытый конфликт в Сети или через СМИ, но мы уже приняли необходимые меры, чтобы он прекратил подобное поведение навсегда

Представитель Милли Бобби Браун

Известный бьюти-блогер лишился всего после обвинений в растлении несовершеннолетних мальчиков

Известный бьюти-блогер лишился всего после обвинений в растлении несовершеннолетних мальчиков

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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