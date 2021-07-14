Тиктокер признался в прямом эфире, что растлил звезду "Очень странных дел", когда ей было лишь 16

Правда, парень недолго хвастался своими достижениями — из-за волны хейта в соцсетях ему пришлось удалить свой инстаграм, а также иметь дело с официальными представителями актрисы.