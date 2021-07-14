43-летняя Любовь Толкалина позировала абсолютно голой перед дочкой, прикрывшись лишь парой кувшинок
Актриса призналась, что давно хотела сделать такое фото и вот наконец-то представилась возможность, а в роли фотографа выступила дочь Мария.
Популярная 43-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина в последнее время принялась радовать поклонников своего творчества откровенными фото. Артистка не стесняется своего тела и с готовностью демонстрирует его 720 тыс. подписчиков в "Инстаграме". В этот раз актриса примерила на себя образ Офелии, снявшись в пруду с кувшинками, правда, абсолютно голой.
У всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно. Хотя прерафаэлиты, конечно... Как не пройтись по истоптанной дорожке эстетики смерти… Но роль Офелии не моя
Артистка призналась, что все интимные места специально прикрыла листьями или фотошопом и свидетелями её обнажённости стали лишь 12 гусей и её дочь Мария, которая выступила фотографом. С мамой, кстати, девушка часто выкладывает парные фото, устраивая совместные съёмки. А недавно она даже снялась в нижнем белье, чтобы поддержать Любовь, которую за откровенные фото часто травят в Сети.
Однако артистка отказывается уступать завистникам, потому что не считает, что они вправе ей указывать. Любовь профессионально занималась синхронным плаванием, поэтому к открытости тела относится очень легко. Недавно она даже опубликовала обнажённый снимок, чтобы отсеять самых нетерпимых подписчиков, но по количеству фанатов в "Инстаграме" её диверсия не слишком-то ударила.
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